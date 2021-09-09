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Боатенг не сядет в тюрьму за избиение жены – игрок отделался штрафом

09 Сентября 2021 • 21:59 Комментировать
Лион
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Страсбург
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12.09 21:45

Сегодня стало известно, что защитнику «Лиона» Жерому Боатенгу грозит тюремный срок за нанесение телесных повреждений своей бывшей жене в 2018 году. Согласно предварительной информации, немец мог угодить за решетку на пять лет за избиение.

Впрочем, окружной суд Мюнхена вынес менее строгий приговор. Местное издание Bild утверждает, что футболист просто будет обязан выплатить штраф в размере около двух миллионов евро несмотря на то, что он опровергал все обвинения в свой адрес.

Напомним, что летом текущего года Боатенг покинул «Баварию», перебравшись во французский чемпионат на правах свободного агента.

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Лион Жером Боатенг
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