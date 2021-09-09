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Боатенгу грозит 5 лет тюрьмы

09 Сентября 2021 • 09:30 Комментировать

Немецкий защитник Жером Боатенг, перебравшийся минувшим летом во французскую «Ниццу», может угодить за решетку. В ближайшее время футболист предстанет перед судом, рапортует таблоид The Sun.

Защитника обвиняют в домашнем насилии. Экс-супруга обвинила Жерома в избиении во время совместного отпуска в 2018 году. Боатенгу грозит до пяти лет заключения.

33-летний защитник подписал с «Ниццей» двухлетнее трудовое соглашение. До переезда во французский чемпионат Боатенг на протяжении десяти лет защищал цвета «Баварии». В составе мюнхенцев он девять раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Жером Боатенг
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