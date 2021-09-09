Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 167 Комментарии
Лига 1

«ПСЖ» приготовил новый контракт для Мбаппе

09 Сентября 2021 • 08:18 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» не оставляют надежд подписать новый трудовой договор с нападающим Килианом Мбаппе, несмотря на стремление игрока перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает газета Marca.

Источник рапортует, что парижский гранд предложит форварду двухлетний трудовой договор на улучшенных финансовых условиях. Действующий контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Нападающий перебрался в столичный клуб из «Монако».

В стартовавшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел четыре встречи, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
09:52 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» поборется за защитника «Челси»
09:30 · Франция. Лига 1
Боатенгу грозит 5 лет тюрьмы
08:18 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приготовил новый контракт для Мбаппе
08:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагала за Неймара 80 млн евро
00:29 · Франция. Лига 1
Во Франции приняли жёсткое решение по недоигранному матчу «Ницца» - «Марсель» 2
08 Сентября
18:51 · Испания. Ла Лига
​Французская лига попросила главу Ла Лиги следить за языком – заявление
14:51 · Франция. Лига 1
​Роналдо: «Мбаппе похож на меня»
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал работать по трансферу таланта «Монако» слухи
11:56 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и ди Мария не помогут «ПСЖ» в ближайшем туре Лиги 1 из-за матчей сборных
09:09 · Франция. Лига 1
Жинола не верит в успех Месси в «ПСЖ»
07 Сентября
21:47 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» - об отказе продать Мбаппе: «Главное, что мы уважаем финансовый фэйр-плей» 1
17:30 · Испания. Ла Лига
Тебас не считает уход Рамоса и Месси концом света
17:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса 3
13:02 · Франция. Лига 1
Роналдо: «Мбаппе обходит соперников, будто он пилот Формулы-1»
08:10 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Финансовый фэйр-плей нужно пересмотреть» 6
Все новости
Рекомендуем