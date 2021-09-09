«ПСЖ» приготовил новый контракт для Мбаппе

Боссы французского «ПСЖ» не оставляют надежд подписать новый трудовой договор с нападающим Килианом Мбаппе, несмотря на стремление игрока перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает газета Marca.

Источник рапортует, что парижский гранд предложит форварду двухлетний трудовой договор на улучшенных финансовых условиях. Действующий контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Нападающий перебрался в столичный клуб из «Монако».

В стартовавшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел четыре встречи, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.