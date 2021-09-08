​Роналдо: «Мбаппе похож на меня»

Бразилец Роналдо, который в своё время поиграл за целый ряд европейских грандов, ответил на вопрос, есть ли в современном футболе футболисты, похожие на него.

«Мбаппе. Он имеет характеристики, которые схожи с моими. У него замечательная техника, и он знает, как использовать её в быстром темпе. Он молод, но он уже преодолел большой путь. Мне нравится Мбаппе, я болею за него», - слова Роналдо приводит на своих страницах Football Italia.

Напомним, что бразилец Роналдо в своей карьере дважды завоёвывал «Золотой мяч». Эта престижная награда доставалась форварду в 1997 и в 2002 годах.