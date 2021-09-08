Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
Лига 1

​Роналдо: «Мбаппе похож на меня»

08 Сентября 2021 • 14:51 Комментировать

Бразилец Роналдо, который в своё время поиграл за целый ряд европейских грандов, ответил на вопрос, есть ли в современном футболе футболисты, похожие на него.

«Мбаппе. Он имеет характеристики, которые схожи с моими. У него замечательная техника, и он знает, как использовать её в быстром темпе. Он молод, но он уже преодолел большой путь. Мне нравится Мбаппе, я болею за него», - слова Роналдо приводит на своих страницах Football Italia.

Напомним, что бразилец Роналдо в своей карьере дважды завоёвывал «Золотой мяч». Эта престижная награда доставалась форварду в 1997 и в 2002 годах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
14:51 · Франция. Лига 1
​Роналдо: «Мбаппе похож на меня»
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал работать по трансферу таланта «Монако» слухи
11:56 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и ди Мария не помогут «ПСЖ» в ближайшем туре Лиги 1 из-за матчей сборных
09:09 · Франция. Лига 1
Жинола не верит в успех Месси в «ПСЖ»
07 Сентября
21:47 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» - об отказе продать Мбаппе: «Главное, что мы уважаем финансовый фэйр-плей» 1
17:30 · Испания. Ла Лига
Тебас не считает уход Рамоса и Месси концом света
17:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса 3
13:02 · Франция. Лига 1
Роналдо: «Мбаппе обходит соперников, будто он пилот Формулы-1»
08:10 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Финансовый фэйр-плей нужно пересмотреть» 6
06 Сентября
22:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подписал партнерский договор с модным домом Dior
21:51 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на Кесси 2
20:48 · Испания. Ла Лига
Агуэро – о первом матче Месси в «ПСЖ»: «Он казался немного потерянным» 3
17:24 · Франция. Лига 1
​Названы сроки восстановления Головина
16:33 · Франция. Кубок
​Во Франции кубковый матч не состоялся из-за летающих муравьёв 1
14:49 · Испания. Ла Лига
​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем