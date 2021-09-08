Жинола не верит в успех Месси в «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Франции Давид Жинола скептически относится к переходу звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Для французского футбола приход Лео – огромный плюс. Однако я сильно сомневаюсь, что Месси будет здесь так же успешен, как в «Барселоне». Аргентинцу 34 года, он уже на закате карьеры», - передает слова француза RMC Sport.

Месси перебрался в парижский гранд на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

До переезда в «ПСЖ» аргентинец на протяжении 18 лет защищал цвета «Барселоны».