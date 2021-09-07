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​Президент «ПСЖ» - об отказе продать Мбаппе: «Главное, что мы уважаем финансовый фэйр-плей»

07 Сентября 2021 • 21:47 Комментировать (1)

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос, как клуб может позволить себе отказаться от 200 миллионов евро за Килиана Мбаппе в ситуации, когда контракт игрока истекает следующим летом. Понятное дело, что вопрос задавался с намёком на правила финансового фэйр-плей.

«Единственное, что имеет значение, - это то, что клуб уважает финансовый фэйр-плей. «ПСЖ» уважает правила», - цитирует Аль-Хелаифи AS.

Многие футбольные функционеры не понимают, как «ПСЖ» уложился в правила финансового фэйр-плей, подписав летом Джанлуиджи Доннарумму, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Лионеля Месси. Большинство игроков «ПСЖ» подписал бесплатно, однако уровень их зарплат достаточно высок.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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