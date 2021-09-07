Роналдо: «Мбаппе обходит соперников, будто он пилот Формулы-1»

Бывший форвард сборной Бразилии, «Реала» и «Барселоны» Роналдо рассказал, что думает о звездном форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«У Килиана отличное техническое оснащение. Он отлично действует на скорости. Мбаппе обходит соперников, будто он пилот Формулы-1. Хоть он еще очень молод, но уже является мировой звездой. Мне нравится этот футболист», - приводит слова легендарного бразильца Todomercadoweb.

Контракт 22-летнего нападающего с парижским грандом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/2022 Лиги 1 Мбаппе сыграл четыре матча, забил три гола и отдал две голевые передачи.