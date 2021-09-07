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Президент «ПСЖ»: «Финансовый фэйр-плей нужно пересмотреть»

07 Сентября 2021 • 08:10 Комментировать

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением относительно финансовых проблем, которые испытывают многие европейские клубы.

«Нужно вернуть экономическую стабильность. Необходимо быстро реагировать, чтобы не были плачевных последствий. Финансовый фэйр-плей нужно пересмотреть. Футбол должен быть равен для всех участников», - передает слова президента французского гранда AS.

Ранее в СМИ сообщалось, что заменить финансовый фэйр-плей могут определенным потолком зарплат. Клубы, которые превысят его, будут вынуждены платить налог на роскошь. Новое правило планируют ввести в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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