Президент «ПСЖ»: «Финансовый фэйр-плей нужно пересмотреть»

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением относительно финансовых проблем, которые испытывают многие европейские клубы.

«Нужно вернуть экономическую стабильность. Необходимо быстро реагировать, чтобы не были плачевных последствий. Финансовый фэйр-плей нужно пересмотреть. Футбол должен быть равен для всех участников», - передает слова президента французского гранда AS.

Ранее в СМИ сообщалось, что заменить финансовый фэйр-плей могут определенным потолком зарплат. Клубы, которые превысят его, будут вынуждены платить налог на роскошь. Новое правило планируют ввести в следующем году.