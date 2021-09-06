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​Названы сроки восстановления Головина

06 Сентября 2021 • 17:24 Комментировать

Повреждение бедра вынуждает Александра Головина пропустить вторничный матч сборной России против Мальты на «Открытие Арене». Как сообщает sport24, на восстановление Головину понадобится две недели.

Ранее в сборной России сообщили, что Александр Головин отправится в расположение «Монако», где и будет восстанавливаться.

Отметим, что в сезоне 2021/2022 на клубном уровне Александр Головин провёл во всех соревнованиях семь матчей. Российский полузащитник отметился одним голом и одной результативной передачей на партнёра.

Добавим, что на текущий момент «Монако» занимает 14 место в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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