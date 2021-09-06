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Умер футболист, который находился в коме 39 лет

06 Сентября 2021 • 14:17 Комментировать (1)

Трагические новости из Франции. В понедельник, 6 сентября, из жизни ушёл Жан-Пьер Адамс – французский футболист, который находился в коме с 1982 года. Об этом на своих страницах информирует L’Equipe.

39 лет назад Жан-Пьер Адамс переносил операцию и оказался в коме из-за допущенной врачебной ошибки. Впоследствии Адамс дожил до 73 лет благодаря уходу своей супруги по имени Бернадетт.

Жан-Пьер Адамс выступал за позиции центрального защитника. В своё время – с 1977 по 1979 год – он защищал цвета «ПСЖ». Ранее Адам играл за другой известный французский клуб – «Ниццу».

Между небом и землёй: Футболист, находящийся в коме 39 лет

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Евро-Футбол.Ру,
Жан-Пьер Адамс
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Комментарии (1)
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Nicholais
06 Сентября 2021 в 15:08
Читал о нем на спорте. Жаль, так и не пришёл в себя...
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