Умер футболист, который находился в коме 39 лет

Трагические новости из Франции. В понедельник, 6 сентября, из жизни ушёл Жан-Пьер Адамс – французский футболист, который находился в коме с 1982 года. Об этом на своих страницах информирует L’Equipe.

39 лет назад Жан-Пьер Адамс переносил операцию и оказался в коме из-за допущенной врачебной ошибки. Впоследствии Адамс дожил до 73 лет благодаря уходу своей супруги по имени Бернадетт.

Жан-Пьер Адамс выступал за позиции центрального защитника. В своё время – с 1977 по 1979 год – он защищал цвета «ПСЖ». Ранее Адам играл за другой известный французский клуб – «Ниццу».

Между небом и землёй: Футболист, находящийся в коме 39 лет