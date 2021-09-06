«ПСЖ» платит Неймару бонусные 6,5 миллиона евро за вежливость

Стали известны некоторые детали контракта бразильского форварда Неймара с «ПСЖ».

Журналисты газеты Marca раскрыли пункт, согласно которому нападающий обязан вести себя на людях дружелюбно. Кроме того, игрок должен быть вежлив в общении с представителями СМИ. Также бразильцу запрещается высказываться в негативном ключе о парижском клубе и его болельщиках. За соблюдение этих правил футболист получает бонусные 6,5 миллиона евро в год.

Напомним, что трудовое соглашение Неймара с парижанами рассчитано до лета 2025 года.

В прошлом сезоне форвард забил девять голов и отдал пять ассистов в 18 матчах Лиги 1.