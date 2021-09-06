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Лига 1

Доннарумма: «Счастлив играть вместе с Месси и Неймаром»

06 Сентября 2021 • 08:58 Комментировать

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что счастлив находиться во французском коллективе. Голкипер перебрался в стан «россонери» минувшим летом на правах свободного агента.

«Для меня огромная честь играть за одну команду с Месси и Неймаром. Очень рад находиться здесь. Сейчас я сконцентрирован на матче сборной Италии, затем вернусь в «ПСЖ» и постараюсь провести как можно больше игр с этими великими футболистами», - передает слова итальянского футболиста RSI.

Трудовое соглашение 22-летнего вратаря с парижским грандом рассчитано до середины 2026 года. Доннарумма пока не сыграл в новом сезоне Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Доннарумма
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