Доннарумма: «Счастлив играть вместе с Месси и Неймаром»

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что счастлив находиться во французском коллективе. Голкипер перебрался в стан «россонери» минувшим летом на правах свободного агента.

«Для меня огромная честь играть за одну команду с Месси и Неймаром. Очень рад находиться здесь. Сейчас я сконцентрирован на матче сборной Италии, затем вернусь в «ПСЖ» и постараюсь провести как можно больше игр с этими великими футболистами», - передает слова итальянского футболиста RSI.

Трудовое соглашение 22-летнего вратаря с парижским грандом рассчитано до середины 2026 года. Доннарумма пока не сыграл в новом сезоне Лиги 1.