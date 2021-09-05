Газета El Mundo выпустила материал о трансфере Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», состоявшемся четыре года назад. Этот трансфер остаётся рекордным по стоимости в истории футбола – парижане заплатили каталонцам 222 миллиона евро. Впрочем, с учётом бонусных выплат и зарплаты расходы парижан в рамках этой операции выросли до 489 228 117 евро. Об этом подробно рассказывается в материале испанской газеты.

Напомним, что не так давно Неймар продлил трудовое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт бразильского форварда с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года.

Добавим, что в субботу Неймар развеял слухи о своих проблемах с лишним весом.