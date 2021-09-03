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​Неймар отреагировал на разговоры о проблемах с весом

03 Сентября 2021 • 23:22 Комментировать
Чили
0:1
Бразилия
окончен

Во время межсезонья в сети появлялось фото Неймара из отпуска, которое спровоцировало разговоры о том, что звёздный бразилец набрал лишние килограммы. Новая волна обсуждений на эту тему пошла после фотографий Неймара с матча Чили – Бразилия, который проходил накануне.

В «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» Неймар отреагировал на подозрения фанатов.

«Я просто надел футболку размера L. В следующий раз попрошу футболку размера М. У меня всё в порядке с весом», - написал Неймар, сопроводив текст несколькими смайлами.

Напомним, что сборная Бразилии обыграла Чили на выезде со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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