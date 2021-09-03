​Неймар отреагировал на разговоры о проблемах с весом

Во время межсезонья в сети появлялось фото Неймара из отпуска, которое спровоцировало разговоры о том, что звёздный бразилец набрал лишние килограммы. Новая волна обсуждений на эту тему пошла после фотографий Неймара с матча Чили – Бразилия, который проходил накануне.

В «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» Неймар отреагировал на подозрения фанатов.

«Я просто надел футболку размера L. В следующий раз попрошу футболку размера М. У меня всё в порядке с весом», - написал Неймар, сопроводив текст несколькими смайлами.

Напомним, что сборная Бразилии обыграла Чили на выезде со счётом 1:0.