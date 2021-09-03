Фаната «Ниццы» будут судить за нацистское приветствие

Власти Франции поместили под стражу болельщика, «отличившегося» на матче «Ницца» - «Марсель».

Пресс-служба Международной лиги против расизма и антисемитизма выступила сообщила, что фанат «орлят» был арестован по причине вскидывания нацистского приветствия в публичном месте. Действия болельщика были засняты на видео, что помогло установить его личность.

Сообщается, что LICRA будет фигурировать в суде в качестве истца. Подозреваемому инкриминируется статья «преступление против человечности».

Арест болельщика случился спустя две недели после скандального матча, что был омрачён массовыми драками болельщиков с футболистами «Марселя».