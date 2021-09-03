«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе фантастической зарплатой

Боссы французского «ПСЖ» намерены уговорить звездного нападающего Килиана Мбаппе продлить сотрудничество. Согласно сведениям Diario, парижане планируют предложить 22-летнему футболисту очень выгодное в финансовом плане соглашение.

Катарские владельцы готовы сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира. Если форвард подпишет соглашение, то будет зарабатывать в Париже 50 миллионов евро за сезон.

Напомним, что в летнее трансферное окно Килиана хотел подписать мадридский «Реал». «Королевский» клуб был готов заплатить за игрока 220 миллионов евро, однако «ПСЖ» не отпустил форварда.

Действующий трудовой договор Мбаппе с французским грандом истекает летом 2022 года.

Назван человек, наложивший вето на трансфер Мбаппе в «Реал»