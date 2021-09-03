Рикельме: «Месси выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ», после чего вернётся в «Барселону»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Хуан Рикельме поделился мнением о переходе своего соотечественника Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Думаю, Лео понравится в Париже. Всем интересно посмотреть, как он будет взаимодействовать с Мбаппе и Неймаром. Я считаю, что Месси вместе с «ПСЖ» станет победителем Лиги чемпионов, после чего вернется в «Барселону» для завершения карьеры», - передает слова Рикельме ESPN.

34-летний аргентинский нападающий перешел в парижский гранд на правах свободного агента. Этим летом у Месси истекло трудовое соглашение с «Барселоной». Лионель подписал с французами двухлетний контракт с возможность продления на один сезон.