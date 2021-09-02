​Ди Мария: «Моуринью плевать, кто ты. Однажды он отчитывал Роналду»

В ходе широкого интервью для TyC Sports атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария поговорил о Жозе Моуринью.

«Моуринью сумасшедший. Ему плевать, кто ты. Однажды он отчитывал Роналду за то, что он не побежал за мячом, и команде приходилось отрабатывать за него», - высказался ди Мария.

Напомним, что Анхель ди Мария играл под руководством Жозе Моуринью в мадридском «Реале». В настоящий момент португальский специалист возглавляет «Рому». Под руководством Моуринью римская команда стартовала в чемпионате Италии с двух побед.

Анхель ди Мария выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года.