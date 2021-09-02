Президент «Лиона» надеется в будущем вернуть Бензема

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил, что планирует через несколько лет попытаться переманить нападающего «Реала» Карима Бензема в Лигу 1. Отметим, что игрок является воспитанником французского клуба.

В одном из интервью Оля поделился планами осуществления данного трансфера. «Хочу, чтобы Карим сыграл на нашем новом стадионе под аплодисменты болельщиков. Достижения Бензема в «Реале» – предмет нашей гордости, ведь мы его воспитали», - цитирует владельца команды издание Goal.

К слову, недавно 33-летний форвард подписал новый контракт с мадридским клубом, в который перебрался из «Лиона» в 2009 году за 35 миллионов евро.