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Лига 1

Президент «Лиона» надеется в будущем вернуть Бензема

02 Сентября 2021 • 17:47 Комментировать
Лион
...
Страсбург
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12.09 21:45

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил, что планирует через несколько лет попытаться переманить нападающего «Реала» Карима Бензема в Лигу 1. Отметим, что игрок является воспитанником французского клуба.

В одном из интервью Оля поделился планами осуществления данного трансфера. «Хочу, чтобы Карим сыграл на нашем новом стадионе под аплодисменты болельщиков. Достижения Бензема в «Реале» – предмет нашей гордости, ведь мы его воспитали», - цитирует владельца команды издание Goal.

К слову, недавно 33-летний форвард подписал новый контракт с мадридским клубом, в который перебрался из «Лиона» в 2009 году за 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Карим Бензема Жан-Мишель Оля
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