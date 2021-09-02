Назван человек, наложивший вето на трансфер Мбаппе в «Реал»

Появились очередные новости относительно срыва перехода французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Журналистам Lequipe стало известно, кто был главным противником продажи звездного игрока в «королевский» клуб.

Как сообщает источник, вето на трансфер футболиста наложил эмир Катара Хамад Аль-Тани. Эмир отказался от предложения испанского гранда, поскольку хочет видеть в атаке «ПСЖ» звездное трио нападающих Месси – Неймар – Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» был готов выделить на трансфер 22-летнего нападающего 220 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Клуб рискует бесплатно потерять форварда, если не договорится с ним о продлении соглашения.