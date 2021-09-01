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«Лион» подписал Боатенга на правах свободного агента официально

01 Сентября 2021 • 16:04 Комментировать
Лион
...
Страсбург
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12.09 21:45

«Лион» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Баварии» Жеромом Боатенга, передаёт пресс-служба клуба. Немец перешёл на правах свободного агента. Соглашение игрока будет рассчитано до 2023 года.

Напомним, что Боатенг был игроком «Баварии» с 2011 по 2021 год. За это время он сыграл 363 матча, в которых забил десять голов и 25 раз ассистировал партнерам. Также дважды становился победителем Лиги Чемпионов. Ранее он выступал за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту».

Помимо этого, на счету Боатенга 76 матчей в составе сборной Германии. Вместе с немецкой сборной он становился чемпионом мира в 2014 году.

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