Жером Боатенг продолжит карьеру во французском топ-клубе

Немецкий защитник Жером Боатенг, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», продолжит карьеру в чемпионате Франции. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 32-летнего игрока подпишет «Лион». Жером присоединится к «ткачам» на правах свободного агента.

Боатенг уже успешно прошел медицинский осмотр и вскоре поставит подпись под двухлетним трудовым соглашением.

Напомним, что цвета «Баварии» он защищал на протяжении десяти лет. Вместе с мюнхенцами Жером девять раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.