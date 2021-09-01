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Жером Боатенг продолжит карьеру во французском топ-клубе

01 Сентября 2021 • 10:24 Комментировать

Немецкий защитник Жером Боатенг, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», продолжит карьеру в чемпионате Франции. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 32-летнего игрока подпишет «Лион». Жером присоединится к «ткачам» на правах свободного агента.

Боатенг уже успешно прошел медицинский осмотр и вскоре поставит подпись под двухлетним трудовым соглашением.

Напомним, что цвета «Баварии» он защищал на протяжении десяти лет. Вместе с мюнхенцами Жером девять раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жером Боатенг Трансферы футбола - лето 2021
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