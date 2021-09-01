Перспективный защитник Нуну Мендеш перебрался из лиссабонского «Спортинга» во французский «ПСЖ». Об этом отрапортовала пресс-служба парижского гранда.

Стороны заключили арендный договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона. В соглашении прописано право выкупа. Аренда 19-летнего футболиста сборной Португалии, по данным СМИ, обойдется руководству вице-чемпиона Лиги 1 в семь миллионов евро. Клаузула игрока составляет 40 миллионов.

В прошлом сезоне португальской Примейры Мендеш сыграл 29 поединков, записав на свой счет гол и результативную передачу. В пассиве защитника четыре желтые карточки.