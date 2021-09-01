Форвард Гаэтан Лаборд, начавший новый сезон в составе «Монпелье», сменил команду. 27-летний футболист перебрался в стан другого представителя Лиги 1 – «Ренна». Об этом информирует клубная пресс-служба.

Сумма трансфера, согласно данным СМИ, составила порядка 15 миллионов евро. С самим футболистом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

Стоит отметить, что интерес к Лаборду проявлял петербургский «Зенит», однако до конкретного предложения дело не дошло.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Франции Гаэтан провел четыре встречи и забил три мяча.