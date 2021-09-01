Новости о трансферах футболистов продолжают поступать даже посреди ночи. «ПСЖ» объявил о переходе Пабло Сарабии в лиссабонский «Спортинг». Клубы договорились об аренде 29-летнего атакующего полузащитника на сезон 2021/2022.

Пабло Сарабия является игроком «ПСЖ» с лета 2019 года после перехода из «Севильи». С тех пор испанец провёл за французский клуб 79 матчей, в которых отметился 22 голами и 12 результативными передачами на партнёров.

«ПСЖ» пожелал Пабло Сарабии успешного сезона в «Спортинге». Для испанца это будет новый опыт – в Португалии он ещё не выступал.