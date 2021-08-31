«ПСЖ» не теряет надежды сохранить Килиана Мбаппе в своих рядах не только до конца текущего сезона. Как сообщает Le Parisien, парижский клуб готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире. «ПСЖ» уже предложил форварду контракт, согласно которому его чистый доход составил бы 45 миллионов евро за сезон. Это выше, чем имеют Лионель Месси и Неймар. Впрочем, Мбаппе от столь щедрого предложения отказался.

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал». Если «ПСЖ» не договорится с форвардом о новом контракте, то следующим летом мадридский клуб сможет заполучить игрока без выплаты компенсации.