​Дети Месси зачислены в академию «ПСЖ»

Двое старших сыновей Лионеля Месси были зачислены в академию «ПСЖ». Об этом на своих страницах сообщает L’Equipe.

Родившийся в 2015 году Матео будет тренироваться в составе команды U-7, а родившийся тремя годами ранее Тьяго будет заниматься в возрастной категории U-10 или U-19.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 29 августа, Лионель Месси дебютировал в составе «ПСЖ», выйдя на замену в матче чемпионата Франции против «Реймса». Парижский гранд подписал звёздного аргентинского форварда бесплатно как свободного агента. Месси подписал трудовое соглашение по схеме «2+1».