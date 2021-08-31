Фанаты помогли «ПСЖ» заплатить за Месси: как это работает

Вскоре после перехода в свои ряды Лионеля Месси «ПСЖ» с гордостью объявил о том, что в подписной бонус звёздного аргентинца входит криптовалюта. Речь о фанатских токенах, связывающих клуб и его поклонников по всему земному шару. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, как это работает.

Признаться, в понимании функционирования криптовалюты я далёк так же, как «Спартак» к выигрышу чемпионства к столетию. Но объявление «ПСЖ» о включении криптовалюты в подписной бонус для Лионеля Месси стала поводом покопаться в сети в поисках ответа на ключевые вопросы. Итак, что же такое фан-токен?

Фан-токен представляет собой право голоса. Скачав приложение Socios.com, каждый болельщик может приобрести токены своего любимого клуба в любом количестве. Открыв приложение прямо сейчас, могу сказать, что цены фан-токенов очень сильно разнятся. Один токен «ПСЖ» стоит 27,3 евро, «Барселоны» - 16,52 евро, «Манчестер Сити» - 18,12 евро, «Ювентуса» - 9,76 евро и так далее. Токены пока выпускают не все клубы, но рынок стремительно расширяется, в том числе и в других видах спорта.

Часть денег от купленных фанатами токенов получает платформа, которая их продаёт, а часть уходит непосредственно клубам. Таким образом, клубы монетизируют влияние болельщиков на некоторые процессы. Обладатели токенов получают возможность участвовать в голосованиях. Это могут быть голосования о выборе формы, о музыке, которая играет на стадионе и так далее. Недавно «Барселона» и «Ювентус» встречались в матче за Кубок Жоана Гампера. Владельцы фан-токенов определили слоганы, которые были написаны на табличках, которые перед игрой держали в руках капитаны команды Серхио Бускетс и Алекс Сандро.

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» публично торгуют своими акциями, но цена одной акции значительно дороже, чем цена одного токена. Покупая токен, болельщик получает не долю компании, а долю влияние на управление компании. Один токен = один голос.

Зачем ещё нужны фан-токены? Обладатели фан-токенов не только участвуют в опросах, устраиваемых клубами. Болельщики могут обменивать и продавать свои токены по тому же принципу, который действует на фондовых биржах. Стоимость токенов меняется в зависимости от результатов команды и других событий. Так, например, токен «ПСЖ» за счёт подписания Лео Месси в какой-то момент подскочил на 160%.

Но не всё в этой системе так гладко. Так, например, в Англии Ассоциация футбольных болельщиков выступает против выпуска токенов. Аргументы заключаются в том, что клубы монетизируют то, что должны делать бесплатно – прислушиваться к своим болельщикам.

Пару лет назад начать сотрудничество с Socios.com планировал «Вест Хэм». Группа фанатов клуба возмутилась и запустила кампанию под названием «Не плати за возможность высказаться». В конечном итоге «молотобойцы» отказались от идеи с выпуском токенов.

Создатель Socios Алекс Дрейфус не видит ничего плохого в этой системе. «Мы здесь не для того, чтобы обирать фанатов. Мы не делаем что-то плохое. Мы не хуже Facebook или TikTok. Просто у нас другая монетизация», - рассказывал Дрейфус.

В настоящее время число активных пользователей платформы Socios.com приближается к миллиону человек. Всё идёт к тому, что рынок фанатских токенов будет расширяться и дальше.

Алексей Антоненко