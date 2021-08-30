Ни одного удара по воротам: опубликована статистика Месси в дебютном матче за «ПСЖ»

В матче четвертого тура чемпионата Франции «Реймс» - «ПСЖ» состоялся дебют аргентинского форварда Лионеля Месси за парижский коллектив. 34-летний бомбардир провел на поле около получаса, выйдя на замену во втором тайме.

Портал Whoscored опубликовал статистические показатели Месси в дебютном матче. Примечательно, что Лионель ни разу не пробил по воротам «Реймса». На счету аргентинского футболиста 20 точных передач из 21 и один успешный отбор.

Вчерашний поединок завершился уверенной победой команды Маурисио Почеттино со счетом 2:0. Оба гола в составе столичного коллектива забил Килиан Мбаппе.