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Месси сфотографировался с сыном голкипера «Реймса» фото

30 Августа 2021 • 10:42 Комментировать

В рамках четвертого тура чемпионата Франции состоялся долгожданный дебют аргентинского форварда Лионеля Месси за «ПСЖ». Звездный новичок вышел на замену во втором тайме поединка против «Реймса» (2:0).

Этой ситуацией воспользовался голкипер хозяев Предраг Райкович. Вратарь сфотографировал своего маленького сына с Лионелем.

Месси стал игроком парижского клуба в летнее трансферное окно. Нападающий переехал в Париж на правах свободного агента. Аргентинец подписал с вице-чемпионом Франции двухлетнее трудовое соглашение, в которое включен пункт о возможном продлении на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Предраг Райкович
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