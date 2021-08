В рамках четвертого тура чемпионата Франции состоялся долгожданный дебют аргентинского форварда Лионеля Месси за «ПСЖ». Звездный новичок вышел на замену во втором тайме поединка против «Реймса» (2:0).

Этой ситуацией воспользовался голкипер хозяев Предраг Райкович. Вратарь сфотографировал своего маленького сына с Лионелем.

Месси стал игроком парижского клуба в летнее трансферное окно. Нападающий переехал в Париж на правах свободного агента. Аргентинец подписал с вице-чемпионом Франции двухлетнее трудовое соглашение, в которое включен пункт о возможном продлении на год.

Lionel Messi taking a picture with Reims goalkeeper's child after the PSG match. pic.twitter.com/mDzweyi5m1