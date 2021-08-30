Верратти: «Мбаппе - феноменальный игрок, от него ждут многого»

Опорный хавбек «ПСЖ» Марко Верратти отметил успешную игру нападающего Килиана Мбаппе во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Реймса». Команда Маурисио Почеттино отпраздновала уверенную победу (2:0), а 22-летний форвард отличился двумя забитыми мячами.

«Мне нравится играть с лучшими. Мбаппе всем доказал, что является отличным форвардом. Это феноменальный игрок, от которого большие ожидания», - цитирует итальянского полузащитника RMC Sport.

Последний месяц СМИ активно обсуждают возможность перехода Мбаппе в мадридский «Реал». «Сливочные» дважды пытались купить форварда, однако парижская сторона отвергала их предложения.