Маркиньос ответил на вопрос о будущем Мбаппе

Защитник французского «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопрос представителей СМИ о будущем нападающего Килиана Мбаппе в Париже.

«Я не знаю, что планирует Мбаппе. Не общался с ним по этому поводу. У каждого игрока свои планы. Безусловно, все в команде хотят, чтобы он остался. В прошедшей встрече с «Реймсом» Килиан доказал свою важность. Его характер и мастерство могут помочь «ПСЖ» добиться успеха в новом сезоне», - цитирует бразильского футболиста RMC Sport.

Подписать 22-летнего нападающего пытается мадридский «Реал». «ПСЖ» уже отклонил два предложения «королевского» клуба по трансферу нападающего.