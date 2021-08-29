Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, недавно перешедший на правах свободного агента после истечения контракта с каталонской «Барселоной», дебютирует за парижан.

На 66-й минуте поединка французской Лиги 1 против «Реймса» аргентинец поменял своего нового старого одноклубника – бразильца Неймара, с которым пересекался в «Барселоне» в период с 2013 по 2017 год, до перехода второго в стан «ПСЖ».

На данный момент парижане ведут 2:0, благодаря дублю Килиана Мбаппе, которого слухи активно связывают с переходом в мадридский «Реал. В случае победы сегодня, «ПСЖ» уйдёт на паузу ФИФА в статусе лидера чемпионата.