Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 265 Комментарии
Лига 1

Месси дебютировал за «ПСЖ» молния

29 Августа 2021 • 23:15 Комментировать (3)

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, недавно перешедший на правах свободного агента после истечения контракта с каталонской «Барселоной», дебютирует за парижан.

На 66-й минуте поединка французской Лиги 1 против «Реймса» аргентинец поменял своего нового старого одноклубника – бразильца Неймара, с которым пересекался в «Барселоне» в период с 2013 по 2017 год, до перехода второго в стан «ПСЖ».

На данный момент парижане ведут 2:0, благодаря дублю Килиана Мбаппе, которого слухи активно связывают с переходом в мадридский «Реал. В случае победы сегодня, «ПСЖ» уйдёт на паузу ФИФА в статусе лидера чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Неймар Реймс Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Maxhipper
29 Августа 2021 в 23:47
Удачи, Лео! Покори Францию!
779
29 Августа 2021 в 23:41
За 20 минут игры стало понятно, что и здесь его будут нещадно дубасить по ногам.
Euro foot
30 Августа 2021 в 00:29
Здесь похоже еще сильнее, видно что попал на дворовый футбол.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лилль 2:1 Монпелье 1.65 3.8 5.5
окончен Реймс 0:2 ПСЖ 13.5 7.5 1.2
Все матчи
Новости
29 Августа
23:45 · Франция. Лига 1
Месси дебютировал в «ПСЖ», его новая команда разобралась с «Реймсом» 1
23:15 · Франция. Лига 1
Месси дебютировал за «ПСЖ» 3 молния
21:22 · Франция. Лига 1
Месси может дебютировать за «ПСЖ» уже сегодня
21:15 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «ПСЖ» - 0:2 (закончен) 2
20:09 · Франция. Лига 1
Не чемпионский старт: «Лилль» покинул опасную зону, обыграв «Монпелье»
18:01 · Франция. Лига 1
«Анже» вышел на первое место, «Страсбург» впервые победил
15:57 · Франция. Лига 1
«Монако» наконец-то победил в Лиге 1 2
13:35 · Франция. Лига 1
«Труа» - «Монако» - 1:2 (завершён)
12:36 · Франция. Лига 1
​Месси – в заявке «ПСЖ» на ближайший матч 1
12:31 · Франция. Лига 1
​Мбаппе обвиняет «ПСЖ» в нарушении договорённости 1 слухи
11:40 · Франция. Лига 1
​Макгрегор настроен обойти Месси в рейтинге Forbes
11:28 · Италия. Серия А
​«Ювентус» работает над арендой Икарди
02:33 · Франция. Лига 1
Реймс - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:27 · Франция. Лига 1
Труа - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Августа
23:58 · Франция. Лига 1
«Марсель» разобрался с «Сент-Этьеном»
Все новости
Рекомендуем
 