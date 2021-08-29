Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 346 Комментарии
Лига 1

«Монако» наконец-то победил в Лиге 1

29 Августа 2021 • 15:57 Комментировать (2)
Труа
1:2
Монако
окончен

Провально стартовавшие в Лиге 1 «Труа» и «Монако» встретились в четвёртом туре в поисках первой победы в сезоне. Игра получилась интересной с обилием моментов, а лучше своими шансами распорядились гости. Софьян Диоп прицельно завершил две быстрые атаки «Монако» и принес победу со счетом 2:1. Также с каждой стороны были попадания в каркас ворот. Россиянин Александр Головин не принимал участия в игре из-за дисквалификации.

Протокол игры  
Труа 1:2 Монако
    40' Диоп Софьян (0:1)
(1:1) Агилар Рубен 51'    
    58' Диоп Софьян (1:2)
Галлон Готье Рипар Рено Эль-Хаджам Уалид   68'   71' (Азамум Карим (   71') Жиродон Джимми Сальмье Йоанн Бьянкон Жулиан   78' (Лумека Леви (   78') Шамбос Дилан   55' (Каборе Исса (   55') Тардьё Флориан Н'Гессан Куаме Тузгар Йоанн Бальде Мама   78' (Домингес Брэндон (   78')
Запасные: Себастьян Рено Кухаревич Николай Нассим Шадли Мутомбо Габриэль
Нюбель Александр Агилар Рубен Марипан Гильермо   28'   66' (Дисаси Аксель (   66') Бадьяшиль Бенуа   76' (Матсима Крислен (   76') Кайо Энрике Фофана Юссуф Чуамени Орельен   48' Желсон Мартиньш   87' (Якобс Исмаил (   87') Лукас Жан   65' (Исидор Вилсон (   65') Диоп Софьян   87' (Матазо Элио (   87') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Боаду Мирон Фабрегас Сеск Мусаба Антони Маецки Радослав
29 августа. Стадион "Стад де л'Об".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Труа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
29 Августа 2021 в 17:02
жаль что Сашки не было на поле, тогды бы журналистские языки удлинились бы на пару сантиметров...
Redwhite1959
29 Августа 2021 в 16:14
Был бы Головин в составе, заголовок звучал бы так - "Монако" с Головиным в составе победил в Лиге 1"...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Труа 1:2 Монако 4.75 3.7 1.8
Идет 80 минута Страсбург 2:1 Брест 2 3.45 3.85
Идет 77 минута Клермон 2:2 Метц
Идет 79 минута Анже 1:0 Ренн
Идет 81 минута Ланс 2:2 Лорьян 1.7 3.8 5.2
29.08  18:00 Лилль ... Монпелье 1.65 3.8 5.5
29.08  21:45 Реймс ... ПСЖ 13.5 7.5 1.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
15:57 · Франция. Лига 1
«Монако» наконец-то победил в Лиге 1 2
13:35 · Франция. Лига 1
«Труа» - «Монако» - 1:2 (завершён)
12:36 · Франция. Лига 1
​Месси – в заявке «ПСЖ» на ближайший матч 1
12:31 · Франция. Лига 1
​Мбаппе обвиняет «ПСЖ» в нарушении договорённости 1 слухи
11:40 · Франция. Лига 1
​Макгрегор настроен обойти Месси в рейтинге Forbes
11:28 · Италия. Серия А
​«Ювентус» работает над арендой Икарди
02:33 · Франция. Лига 1
Реймс - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:27 · Франция. Лига 1
Труа - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Августа
23:58 · Франция. Лига 1
«Марсель» разобрался с «Сент-Этьеном»
22:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Лион»
22:20 · Франция. Лига 1
Бош – о первой победе в сезоне: «Ждал больше голов»
20:57 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Мне повезло играть с Месси» 1
19:54 · Франция. Лига 1
«Ницца» легко разгромила «Бордо»
18:24 · Франция. Лига 1
«Ницца» усилилась капитаном «Монпелье» официально
16:38 · Франция. Лига 1
Вейналдум объяснил, почему выбрал «ПСЖ», а не «Барселону» 2
Все новости
Рекомендуем
 