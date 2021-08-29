«Монако» наконец-то победил в Лиге 1

Провально стартовавшие в Лиге 1 «Труа» и «Монако» встретились в четвёртом туре в поисках первой победы в сезоне. Игра получилась интересной с обилием моментов, а лучше своими шансами распорядились гости. Софьян Диоп прицельно завершил две быстрые атаки «Монако» и принес победу со счетом 2:1. Также с каждой стороны были попадания в каркас ворот. Россиянин Александр Головин не принимал участия в игре из-за дисквалификации.
Протокол игры
|40' Диоп Софьян (0:1)
|(1:1) Агилар Рубен 51'
|58' Диоп Софьян (1:2)
Галлон Готье • Рипар Рено • Эль-Хаджам Уалид 68' 71' ( Азамум Карим ( 71') • Жиродон Джимми • Сальмье Йоанн • Бьянкон Жулиан 78' ( Лумека Леви ( 78') • Шамбос Дилан 55' ( Каборе Исса ( 55') • Тардьё Флориан • Н'Гессан Куаме • Тузгар Йоанн • Бальде Мама 78' ( Домингес Брэндон ( 78')
Запасные: Себастьян Рено • Кухаревич Николай • Нассим Шадли • Мутомбо Габриэль
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Марипан Гильермо 28' 66' ( Дисаси Аксель ( 66') • Бадьяшиль Бенуа 76' ( Матсима Крислен ( 76') • Кайо Энрике • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • 48'Желсон Мартиньш 87' ( Якобс Исмаил ( 87') • Лукас Жан 65' ( Исидор Вилсон ( 65') • Диоп Софьян 87' ( Матазо Элио ( 87') • Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Боаду Мирон • Фабрегас Сеск • Мусаба Антони • Маецки Радослав
29 августа. Стадион "Стад де л'Об".