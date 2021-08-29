«Монако» наконец-то победил в Лиге 1

Провально стартовавшие в Лиге 1 «Труа» и «Монако» встретились в четвёртом туре в поисках первой победы в сезоне. Игра получилась интересной с обилием моментов, а лучше своими шансами распорядились гости. Софьян Диоп прицельно завершил две быстрые атаки «Монако» и принес победу со счетом 2:1. Также с каждой стороны были попадания в каркас ворот. Россиянин Александр Головин не принимал участия в игре из-за дисквалификации.