«Реал» сделал второе предложение «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе. Речь идёт о 170 миллионах евро и ещё 10 миллионах евро в качестве бонусов. Как сообщает Sky Sports, Мбаппе чувствует, что клуб удерживает его против его воли. Талантливый футболист обвиняет парижан в нарушении договорённости. По данным источника, «ПСЖ» обещал Килиану отпустить его при поступлении предложения в 180 миллионов евро.
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. В сложившейся ситуации у «Реала» есть план Б – подписать предварительный контракт с футболистом в начале следующего календарного года.
Судя по его настроению вчера на тренировке, особо он не расстроен. Если он вчера смотрел игру Реала, то наверно задумался,стоит ли сейчас туда переходить) Вы бы выбрали играть рядом с нынешними Бэйлом Азаром или Месси и Неймаром?