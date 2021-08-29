«Реал» сделал второе предложение «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе. Речь идёт о 170 миллионах евро и ещё 10 миллионах евро в качестве бонусов. Как сообщает Sky Sports, Мбаппе чувствует, что клуб удерживает его против его воли. Талантливый футболист обвиняет парижан в нарушении договорённости. По данным источника, «ПСЖ» обещал Килиану отпустить его при поступлении предложения в 180 миллионов евро.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. В сложившейся ситуации у «Реала» есть план Б – подписать предварительный контракт с футболистом в начале следующего календарного года.