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​Мбаппе обвиняет «ПСЖ» в нарушении договорённости слухи

29 Августа 2021 • 12:31 Комментировать (1)

«Реал» сделал второе предложение «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе. Речь идёт о 170 миллионах евро и ещё 10 миллионах евро в качестве бонусов. Как сообщает Sky Sports, Мбаппе чувствует, что клуб удерживает его против его воли. Талантливый футболист обвиняет парижан в нарушении договорённости. По данным источника, «ПСЖ» обещал Килиану отпустить его при поступлении предложения в 180 миллионов евро.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. В сложившейся ситуации у «Реала» есть план Б – подписать предварительный контракт с футболистом в начале следующего календарного года.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kruner
29 Августа 2021 в 13:11

Судя по его настроению вчера на тренировке, особо он не расстроен. Если он вчера смотрел игру Реала, то наверно задумался,стоит ли сейчас туда переходить) Вы бы выбрали играть рядом с нынешними Бэйлом Азаром или Месси и Неймаром?

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