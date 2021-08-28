Почеттино ответил на вопрос об уходе Мбаппе

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал интервью французским СМИ. В ходе общения аргентинскому специалисту был задан вопрос о возможном уходе из клуба форварда Килиана Мбаппе.

«Руководство клуба уже неоднократно высказывалось на эту ему. Лично я не слышал от Мбаппе слов об уходе», - приводит слова тренера Get French Football News.

Ранее стало известно, что «Реалу» не удается договориться с парижским клубом о сделке. В связи с этим «сливочные» приняли решение перенести переговоры на следующее трансферное окно.

Мбаппе ранее заявлял, что желает продолжить карьеру в «Реале». Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.