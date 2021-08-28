Мбаппе проводит тренировку с «ПСЖ»

Новости из лагеря французского «ПСЖ». Нападающий команды Килиан Мбаппе, слухи о переходе которого в мадридский «Реал» витают в воздухе на протяжении последних недель, тренируется вместе с парижским коллективом. Занятие проходит в штатном режиме, рапортует RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство вице-чемпиона Лиги 1 оказалось отпускать Мбаппе в «королевский» клуб за 170 миллионов евро. В связи с этим мадридский гранд принял решение отложить переговоры по трансферу 22-летнего игрока до января.

Примечательно, что действующее соглашение Килиана с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года. Форвард уже заявил, что не станет продлевать контракт, поскольку желает перебраться в «Реал».