Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 338 Комментарии
Лига 1

Мбаппе проводит тренировку с «ПСЖ»

28 Августа 2021 • 13:16 Комментировать (1)

Новости из лагеря французского «ПСЖ». Нападающий команды Килиан Мбаппе, слухи о переходе которого в мадридский «Реал» витают в воздухе на протяжении последних недель, тренируется вместе с парижским коллективом. Занятие проходит в штатном режиме, рапортует RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство вице-чемпиона Лиги 1 оказалось отпускать Мбаппе в «королевский» клуб за 170 миллионов евро. В связи с этим мадридский гранд принял решение отложить переговоры по трансферу 22-летнего игрока до января.

Примечательно, что действующее соглашение Килиана с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года. Форвард уже заявил, что не станет продлевать контракт, поскольку желает перебраться в «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  18:00 Ницца ... Бордо 1.67 3.85 5.35
28.08  22:00 Марсель ... Сент-Этьен 1.7 3.85 5
29.08  14:00 Труа ... Монако 4.2 3.55 1.9
29.08  16:00 Страсбург ... Брест 2.05 3.3 3.9
29.08  16:00 Клермон ... Метц
29.08  16:00 Анже ... Ренн
29.08  16:00 Ланс ... Лорьян 1.73 3.65 5.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
13:16 · Франция. Лига 1
Мбаппе проводит тренировку с «ПСЖ» 1
13:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» поставил ультиматум «ПСЖ» по трансферу Мбаппе 3
12:36 · Франция. Лига 1
Верратти рассказал, что думает о Месси
12:33 · Германия. Бундеслига
В «ПСЖ» уверены, что «Боруссия» отпустит Холанна за 200 миллионов евро уже сейчас слухи
11:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» отложит переговоры по трансферу Мбаппе до января
11:35 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лиона»: «Переход Азмуна очень сложно осуществить» 1
10:13 · Франция. Лига 1
Президент Федерации футбола Франции: Мбаппе пострадал от оскорблений в его адрес после чемпионата Европы 5
00:14 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти задали вопрос о Мбаппе
27 Августа
23:55 · Франция. Лига 1
«Лион» добыл первую победу в сезоне, одолев «Нант»
22:20 · Франция. Лига 1
​Тьяго Силва объяснил, почему обижен на «ПСЖ» 1
18:49 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «За два дня ничего не изменилось» 1
12:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит презентацию Мбаппе
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
10:34 · Франция. Лига 1
Дешам высказался о будущем Мбаппе
10:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не станет менять требования по трансферу Мбаппе 10
Все новости
Рекомендуем
 