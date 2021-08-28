Верратти рассказал, что думает о Месси

Итальянский хавбек Марко Верратти высказался о трансфере звездного нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Я не верил, что это произойдет. Просто невероятно. Месси - прирожденный чемпион, им восхищаются болельщики многих клубов. По моему мнению, Лео - лучший футболист в истории. Не думаю, что у него возникнут проблемы в «ПСЖ», - передает слова итальянца Gazzetta dello Sport.

34-летний аргентинец перешел в парижский гранд на правах свободного агента. Его контракт с каталонской «Барселоной» истек этим летом. Стороны пытались продлить соглашение, однако новой сделке помешал регламент Ла Лиги.