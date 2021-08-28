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Президент Федерации футбола Франции: Мбаппе пострадал от оскорблений в его адрес после чемпионата Европы

28 Августа 2021 • 10:13 Комментировать (5)

Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Гре рассказал, с чем пришлось столкнуться игрокам сборной после провального для страны чемпионата Европы. Напомним, что подопечные Дидье Дешама вылетили еще на стадии 1/8 финала в матче против Швейцарии.

В той игре решающий пенальти не забил Киллиан Мбаппе, из-за чего, согласно слов ле Гре, вынужден был терпеть угрозы и оскорбления в свой адрес. Президент сообщил, что футболист даже просил, чтобы тот защитил его публично и призвал болельщиков не так категорически воспринимать выступление игрока на турнире.

«Киллиану очень не хватало поддержки в такой трудный момент. Ему доставалось не только из-за плохой игры, а также из-за цвета кожи», - прокомментировал ле Гре в интервью сетевому изданию Get French Football News.

Стоит добавить, что Мбаппе сейчас находится в шаге от перехода в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе Ноэль ле Гре
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Комментарии (4)
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ARTUR
28 Августа 2021 в 10:31
Ну игра его была , и есть смею подчеркнуть не гениальна , а пенальти он таки и не забил , а цвет кожи у него не побелел и он таки черный , особой печали я как то не наблюдал у него , ходит лыбится как ни в чем не бывало , так что не нужно разводить сопли , клал он на вас и на всех , потому что даже после такого провала , не стесняясь заявил -- ДА, Я ЗВЕЗДА !! так что нифига он он не страдает , великомученики эти уже задолбали !! Молю лишь об одном , что бы ПСЖ его не продал в Реал .
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 10:53
его рано (в это окно) или поздно (следующее окно) все равно продадут как это было с Азаром в Челси, уж лучше получить от этого перехода по больше деньжат, а то черепашку будет играть не на всю мощь...
ARTUR
28 Августа 2021 в 12:08
пусть продают , только не в реал
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 12:19
Ливерпуль тоже хочет купить его (это было бы бомбезно), но игрок хочет переехать именно в Мадрид...
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