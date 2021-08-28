Президент Федерации футбола Франции: Мбаппе пострадал от оскорблений в его адрес после чемпионата Европы

Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Гре рассказал, с чем пришлось столкнуться игрокам сборной после провального для страны чемпионата Европы. Напомним, что подопечные Дидье Дешама вылетили еще на стадии 1/8 финала в матче против Швейцарии.

В той игре решающий пенальти не забил Киллиан Мбаппе, из-за чего, согласно слов ле Гре, вынужден был терпеть угрозы и оскорбления в свой адрес. Президент сообщил, что футболист даже просил, чтобы тот защитил его публично и призвал болельщиков не так категорически воспринимать выступление игрока на турнире.

«Киллиану очень не хватало поддержки в такой трудный момент. Ему доставалось не только из-за плохой игры, а также из-за цвета кожи», - прокомментировал ле Гре в интервью сетевому изданию Get French Football News.

Стоит добавить, что Мбаппе сейчас находится в шаге от перехода в мадридский «Реал».