​Тьяго Силва объяснил, почему обижен на «ПСЖ»

Защитник «Челси» Тьяго Силва в прошлом году покинул «ПСЖ» после восьми лет выступлений за клуб. В интервью ESPN Brasil футболист дал понять, что обижен на своих бывших работодателей.

«Я ничего не имею против Серхио Рамоса, но ему сейчас столько же лет, сколько было мне в прошлом году. И ему клуб предложил контракт сразу на два сезона. Меня это очень огорчает.

Я перевернул эту страницу, но в то же время размышляю о произошедшем. Я провёл в «ПСЖ» не 8 дней и не 8 месяцев, а 8 лет. Всё могло сложиться иначе», - высказался Тьяго Силва.

Напомним, что Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» в статусе свободного агента после 16 лет выступлений за «Реал».