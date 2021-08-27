Дешам высказался о будущем Мбаппе

На фоне слухов о переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своим мнением о будущем игрока.

«О будущем Мбаппе лучше спросить у него самого. Я не могу решать за него. Любой футболист может попасть в ситуацию, когда ему придется сменить команду. Это должно быть исключительно решение игрока, это же его карьера», - передает слова специалиста AS.

Мадридский «Реал» сделал «ПСЖ» предложение в размере 170 миллионов евро. Французский гранд пока не отказал «сливочным». Стороны могут провести переговоры в последние дни трансферного окна.