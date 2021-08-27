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«ПСЖ» не станет менять требования по трансферу Мбаппе

27 Августа 2021 • 10:22 Комментировать (2)

В «ПСЖ» отреагировали на слухи о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» этим летом. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи высказался о возможной сделке.

«Наша позиция всем понятна, ничего не изменилось. Мы не намерены менять свои требования относительно этого трансфера», - цитирует руководителя Marca.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» хочет получить за 22-летнего футболиста 220 миллионов евро. В то же время мадридский «Реал» не готов платить больше 170 миллионов.

Контракт Килиана с парижанами рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
27 Августа 2021 в 10:29
Надо продавать ,да и сам Мбаппе где-то в глубине души хочет уйти уже из ПСЖ .И лучше это сделать этим летом ,чтоб в ЛЧ ПСЖ лишился лидера команды ,для МС тогда будет полегче хоть играть с ними в группе )))
Don sangre
27 Августа 2021 в 10:42
Ишь ты хитрый какой.
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