«ПСЖ» не станет менять требования по трансферу Мбаппе

В «ПСЖ» отреагировали на слухи о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» этим летом. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи высказался о возможной сделке.

«Наша позиция всем понятна, ничего не изменилось. Мы не намерены менять свои требования относительно этого трансфера», - цитирует руководителя Marca.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» хочет получить за 22-летнего футболиста 220 миллионов евро. В то же время мадридский «Реал» не готов платить больше 170 миллионов.

Контракт Килиана с парижанами рассчитан до середины 2022 года.