Навас: «Месси обладает даром, которого нет у других»

Экс-голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», поделился мнением об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Месси – великий футболист. Я давно его знаю, мы играли друг против друга в Ла Лиге. Мне приятно, что теперь мы находимся в одной команде. Это очень трудолюбивый и скромный парень. Лео обладает даром, которого нет у других. Его приход мотивирует нас», - передает слова вратаря газета Marca.

34-летний нападающий перебрался в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента. Месси подписал с французским грандом соглашение по схеме «2+1».