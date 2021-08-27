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Навас: «Месси обладает даром, которого нет у других»

27 Августа 2021 • 10:14 Комментировать (2)

Экс-голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», поделился мнением об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Месси – великий футболист. Я давно его знаю, мы играли друг против друга в Ла Лиге. Мне приятно, что теперь мы находимся в одной команде. Это очень трудолюбивый и скромный парень. Лео обладает даром, которого нет у других. Его приход мотивирует нас», - передает слова вратаря газета Marca.

34-летний нападающий перебрался в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента. Месси подписал с французским грандом соглашение по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Кейлор Навас
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Комментарии (1)
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K.karitch
27 Августа 2021 в 10:22
Даром Лео и не пёрднет! Это точно.
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