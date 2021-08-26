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«ПСЖ» увеличил сумму отступных за Мбаппе

26 Августа 2021 • 11:32 Комментировать (1)

Боссы французского «ПСЖ» выдвинули новые условия по возможной продаже форварда команды Килиана Мбаппе, об этом рапортует Get French Football News.

По данным источника, парижский гранд планирует выручить с трансфера 22-летнего футболиста 220 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали о 200 миллионах.

«Королевский» клуб уже делал предложение французам по трансферу нападающего. «Сливочные» предложили 160 миллионов, однако получили отказ.

Сегодня, 26 августа, появилась информация о том, что мадридский гранд готовит улучшенное предложение по трансферу нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Августа 2021 в 11:51
сейчас накрутят цену как бюджет маленькой страны , и хорек его купит , а потом будут ломать голову куда его сплавить хотя бы за 20 лямов ...
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