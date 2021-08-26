«ПСЖ» увеличил сумму отступных за Мбаппе

Боссы французского «ПСЖ» выдвинули новые условия по возможной продаже форварда команды Килиана Мбаппе, об этом рапортует Get French Football News.

По данным источника, парижский гранд планирует выручить с трансфера 22-летнего футболиста 220 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали о 200 миллионах.

«Королевский» клуб уже делал предложение французам по трансферу нападающего. «Сливочные» предложили 160 миллионов, однако получили отказ.

Сегодня, 26 августа, появилась информация о том, что мадридский гранд готовит улучшенное предложение по трансферу нападающего.