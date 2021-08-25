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Над фанатом, ударившего игрока «Марселя», пройдёт суд

25 Августа 2021 • 20:34 Комментировать
Ницца
1:0
Марсель
2.65 3.20 2.80
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На прошедших выходных в поединке «Ниццы» и «Марселя» в рамках чемпионата Франции произошел инцидент, во время которого болельщики выбежали на футбольное поле и столкнулись с игроками. Как итог, несколько футболистов гостей пострадали от рук фанатов и отказались продолжать матч, за что клубу грозит техническое поражение.

Сегодня же местное издание Nice-Matin сообщает, что один из болельщиков, ударивший Димитри Пайе, предстанет перед судом. Мужчина 28 лет по имени Тони был замечен на видеоповторах в попытках нанести вред игрокам «Марселя». Пайе уже дал все необходимые показания, а дело будет расследоваться по двум статьям – вторжение на поле во время игры и нанесение телесных повреждений.

Фанат уже нанял адвоката, который поможет ему в ходе расследования. Он также ранее был судим за различные мелкие преступления.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Лига 1
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