​«ПСЖ» заплатит «Монако» в случае продажи Мбаппе

Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе по-прежнему активно обсуждается в СМИ, несмотря на новости о готовности парижан отклонить любое новое предложение «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, в случае продажи Мбаппе «ПСЖ» должен будет выплатить «Монако» - бывшему клубу футболиста – 35 миллионов евро. По данным источника, какой-то бонус «ПСЖ» выплатит монегаскам и в случае продления контракта с футболистом.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца июня 2022 года. Если контракт не будет продлён, то следующим летом Мбаппе может перейти в другой клуб бесплатно.