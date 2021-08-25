Президент «Ниццы» обвинил Гендузи во лжи

Матч «Ниццы» и «Марселя» не был доигран из-за скандала. Димитри Пайе бросил обратно на трибуну выброшенную бутылку, после чего фанаты «Ниццы» прорвались на поле, и там произошли стычки. После матча некоторые игроки гостей показали последствия всей этой истории в виде ссадин на теле.

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер считает, что Маттео Гендузи соврал.

«Есть фотографии, на которых видно, что пока Гендузи находился на поле, у него не было следов на шее», - сказал Ривьер L'Equipe.

Руководитель «Марселя» по связям с общественностью в ответ пообещал предоставить справки от независимого врача в рамках расследования скандала.