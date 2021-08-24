Мбаппе: «Да, я – звезда»

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе в интервью Esquire высказал о самом себе высокое мнение. Футболист считает себя звездой.

«Да, я – звезда. Когда твое лицо можно увидеть везде в городе, отрицать этот факт не имеет смысла», - сказал Мбаппе.

Также француз высказался об отношениях со своими партнерами по команде:

«Команда – это не круг друзей. Ты не обязан ежедневно обедать с другими футболистами, чтобы побеждать».

Напомним, Килиан Мбаппе является игроком парижского клуба с 2017 года. Слухи активно связывают его с уходом из столичного клуба, так как он сам отказывается продлевать соглашение с «ПСЖ».