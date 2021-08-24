Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Лига 1

Мбаппе: «Да, я – звезда»

24 Августа 2021 • 21:28 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе в интервью Esquire высказал о самом себе высокое мнение. Футболист считает себя звездой.

«Да, я – звезда. Когда твое лицо можно увидеть везде в городе, отрицать этот факт не имеет смысла», - сказал Мбаппе.

Также француз высказался об отношениях со своими партнерами по команде:

«Команда – это не круг друзей. Ты не обязан ежедневно обедать с другими футболистами, чтобы побеждать».

Напомним, Килиан Мбаппе является игроком парижского клуба с 2017 года. Слухи активно связывают его с уходом из столичного клуба, так как он сам отказывается продлевать соглашение с «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
21:28 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Да, я – звезда»
14:45 · Франция. Лига 1
Анри: «Надеюсь, что Мбаппе останется в «ПСЖ»
11:51 · Франция. Лига 1
​Мбаппе: «Всегда хотел помогать Лиге 1 расти»
10:43 · Франция. Лига 1
​Анри встал на защиту Мбаппе
10:27 · Россия. Премьер-лига
​«Лион» рассчитывает заполучить Азмуна до конца лета
00:41 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в случае его ухода слухи
23 Августа
23:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» задумался о немедленной продаже Мбаппе – тот снова отказался подписывать новый контракт
21:33 · Франция. Лига 1
Салфетку со слезами Месси за 600 тысяч долларов попытается выкупить модель мужского журнала 7
21:09 · Россия. Премьер-лига
Жиго попал в сферу интересов «Лиона» слухи
20:58 · Франция. Лига 1
Ультрас «Ниццы» высказались по поводу инцидента в матче против «Марселя»
19:49 · Англия. Премьер-лига
Шакири - игрок «Лиона» официально
18:35 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» возобновил интерес к Камавинга 1
18:29 · Россия. Премьер-лига
Президент «Кана» рассказал, во сколько обойдется «Локомотиву» трансфер Бека-Бека
15:00 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Навас отличный вратарь, но я здесь, чтобы играть в футбол»
10:25 · Италия. Серия А
Месси и Роналду в прошлом: Кто новые короли футбола 14
Все новости
Рекомендуем
 