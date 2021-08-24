​Анри встал на защиту Мбаппе

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри встал на защиту Килиана Мбаппе. В последнее время форварда стали критиковать фанаты «ПСЖ» за отказ продлить контракт.

«Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Мы можем рассуждать о чём угодно, но я вижу, что он всё ещё здесь. Он тренируется, он бегает, он старается создавать моменты, он забивает. Он выполняет свой контракт и не делает ничего плохого.

Когда речь идёт об исключительном игроке, мы всегда ищем какие-то плохие мелочи. Но разве Мбаппе можно обвинить в недостатке уважения к кому-то? Нет, я этого не вижу. Надеюсь, он останется в «ПСЖ» и будет приносить пользу команду», - сказал Анри Amazon Prime.