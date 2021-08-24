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Франция. Лига 1

​Анри встал на защиту Мбаппе

24 Августа 2021 • 10:43 Комментировать
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Известный в прошлом футболист Тьерри Анри встал на защиту Килиана Мбаппе. В последнее время форварда стали критиковать фанаты «ПСЖ» за отказ продлить контракт.

«Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Мы можем рассуждать о чём угодно, но я вижу, что он всё ещё здесь. Он тренируется, он бегает, он старается создавать моменты, он забивает. Он выполняет свой контракт и не делает ничего плохого.

Когда речь идёт об исключительном игроке, мы всегда ищем какие-то плохие мелочи. Но разве Мбаппе можно обвинить в недостатке уважения к кому-то? Нет, я этого не вижу. Надеюсь, он останется в «ПСЖ» и будет приносить пользу команду», - сказал Анри Amazon Prime.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьерри Анри Килиан Мбаппе
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