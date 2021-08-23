Ультрас «Ниццы» высказались по поводу инцидента в матче против «Марселя»

Вчера поединок «Ниццы» и «Марселя» был сорван болельщиками. Фанаты во время одного из спорных моментов выбежали на поле, подравшись с некоторыми игроками «Марселя». Позже, футболисты гостей отказались продолжать игру.

Сегодня ультрас «Ниццы» на своей странице в «Фейсбуке» высказались по поводу случившегося. В заявлении говорится, что объединение ни в коем случае не поддерживает подобное поведение. «Мы строго порицаем вторжение на поле во время футбольного матча. Все участники инцидента в будущем будут исключены из наших рядов. Также мы уже провели разговоры с руководством клуба по поводу установки защитной сетки на трибунах домашнего стадиона», - гласит письмо болельщиков.

Стоит отметить, что «Марселю» теперь грозит техническое поражение за отказ продолжать матч. Футболисты команды, к слову, после поединка поделились фотографиями полученных ушибов во время стычки.